『ATORPOK 簡易ベッド コット 折り畳み式ベッド 折りたたみベッド こっと アウトドアベッド 耐荷重200kg キャンプベッド キャンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 05時 46分に出品され04月01日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ATORPOK 簡易ベッド コット 折り畳み式ベッド 折りたたみベッド こっと アウトドアベッド 耐荷重200kg キャンプベッド キャンプベッド 防水 通気性 軽量 収納便利



【商品説明】

・【丈夫な生地】-柔らかい通気性の材料は二層600 Dのポリエステルの材料組み立て、強い強度と防水性能を持っています。清潔にしやすいです。また、引裂き防止と摩耗防止の特徴があります。

・【三合一ポケット】--折りたたみベットの側に付けな袋は携帯電話、水などを保管できる、使いやすいです。

・【可動クッション】-クッションは快適性を高めます。暑い日でも通気性は良いです。いつでもクッションを取り外すことができます。

・【折り畳んだり携帯できる】-折りたたみ式ベッドは専用袋に入れて、キャンプ場に持ち込みやすく、アウトドアで



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 7.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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