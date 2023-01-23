『Leggero(Orange) GB181【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 06時 20分に出品され04月09日 06時 20分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メール便発送も可能/最大1個まで】 ※発送目安:14営業日 ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載。自動高度維持機能搭載!離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーション。Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能。専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)。重量わずか60gの超軽量フォルダブルドローン。ヘッドライトに超高輝度LEDを2灯搭載。 生産国:中国 素材・材質:金属/樹脂 仕様:バッテリー:PSマーク規制対象外の製品です。