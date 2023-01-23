『プランター台 レクトプランターボックススタンド Lサイズ プランタースタンド 長方形 ガーデニング 鉢植え台 ウッド アイアン スタンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 06時 31分に出品され04月16日 06時 31分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プランタースタンド。Lサイズ。ワンランク上の部屋になれるインテリア杉素材のボックスとアイアン素材のスタンドをセットにしたプランターです。杉のボックスにはハーブや観葉植物など、お好きな植物の鉢を組み合わせて入れることができます。植物の世話は苦手という方は、エアープランツやフェイクグリーンなどを使えばお手入れも簡単。スタイリッシュで格好よく室内にグリーンを添えることのできるインテリアです。
グリーンポット フォリオ アルトエッグ ブラックウォシュ 31×36.5cm EB-SL226031BLW
¥ 8427
フラワースタンド 園芸ラック ガーデンラック 3段 フラワーラック 幅63x奥行31x高さ72cm メタルラック 収納ラ?
¥ 8427
JEJアステージ 収納ボックス 日本製 NFボックス #7 ブルー 積み重ね 幅19.3×奥行34.2×高さ9.9cm 16個セット
¥ 8427
タカショー(Takasho) フラワースタンド 4段 31.5x56.5x134.5cm NPM-FS08
¥ 8425
JpGdn ベランダプランター バルコニー野菜栽培 プランターボックス 家庭菜園 設置簡単 DIY組み合わせ 省スペース 引っ掛け式 ライト
¥ 8425
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW90H-UB
¥ 8425
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト
¥ 8424
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト
¥ 8424
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 8423
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 花台 植物ラック フラワーラック 5段 6段 7段 植物スタンド 庭 植物 棚 屋内 鉢植え 盆栽棚 鉢 ベランダ 玄関 コーナー
¥ 8423
Haakong 植木プーリー 格納式ハンガー 6個パック 届きやすい 植物プーリー 高さ調節可能 植物を吊り下げるための
¥ 8422
フラワースタンド プランタースタンドガーデニング屋外棚花台ガーデンラック花瓶置き台花置台アイアン錆び?
¥ 8420
木製 イニュルスタンド/プラントスタンド (幅30cm×奥行30cm×高さ75cm) マホガニー材 アジアン (完成品)
¥ 8418
ブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 SPL-6620WHT
¥ 8413
フラワースタンド プランタースタンド ガーデニング 棚屋外室内花台 ガーデンラック 観葉植物 台 植木鉢台 キャスター付き 炭素鋼ラック
¥ 8413
フラワースタンド プランタースタンド ガーデニング 棚屋外室内花台 ガーデンラック 観葉植物 台 植木鉢台 キャスター付き 炭素鋼ラック
¥ 8413
水盤 15号 ミニビオトープ 鉢 水盤岩石ひょうたん 幅46cm×高7cm 水辺 水ばん 花器 水鉢 めだか
¥ 8413
フラワースタンド 高さ：113cm 植物棚 盆栽棚 園芸ラック フラワースタンド ガーデンラック 屋外 室内 おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
¥ 8413
落札価格8429円
884 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！