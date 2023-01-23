『プランター台 レクトプランターボックススタンド Lサイズ プランタースタンド 長方形 ガーデニング 鉢植え台 ウッド アイアン スタンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 06時 31分に出品され04月16日 06時 31分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プランタースタンド。Lサイズ。ワンランク上の部屋になれるインテリア杉素材のボックスとアイアン素材のスタンドをセットにしたプランターです。杉のボックスにはハーブや観葉植物など、お好きな植物の鉢を組み合わせて入れることができます。植物の世話は苦手という方は、エアープランツやフェイクグリーンなどを使えばお手入れも簡単。スタイリッシュで格好よく室内にグリーンを添えることのできるインテリアです。