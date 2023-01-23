『ペット キャリーバック キャスター付き ペットキャリー 猫 犬 キャリー バック ペット用 涼しい 通気性抜群 折りたたみ018【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 15時 32分に出品され03月03日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】キャスター付き ペットキャリーバッグ018】



【サイズ】 約 60×38×32cm



【折りたたみサイズ】 約 58×35×8cm



【重さ】約 3.74kg



【耐荷重】約 25kg



【素材】900Ｄオックスフォード ナイロンメッシュ



【使用方法】手さげ/肩掛けバッグ



【カラー】グレー



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