『[クックマン] Chef Pants シェフパンツ Velvet ベルベット Brown ブラウン 茶 イージーパンツ メンズ レディース 男女兼用 カジュアル (M)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 37分に出品され04月04日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ベルベット生地でブラウンカラーのシェフパンツ！ テーパードがかったルーズシルエット。 ウエストゴム＋ドローコード仕様で履き心地も抜群です。コットン 97% レーヨン 2% ポリウレタン 1% ・サイズS ウエスト 約55cm-70cm / 股上 約27cm / 股下 約69cm / 総丈 約96cm / わたり 約30cm / 裾幅 約17cm ・サイズM ウエスト 約60cm-85cm / 股上 約29cm / 股下 約72cm / 総丈 約101cm / わたり 約32.5cm / 裾幅 約17.5cm ・サイズL ウエスト 約70cm-95cm / 股上 約30cm / 股下 約75cm / 総丈 約105cm / わたり 約36cm / 裾幅 約19cm ・サイズXL ウエスト 約85cm-110cm / 股上 約32cm / 股下 約81cm / 総丈 約113cm / わたり 約38cm / 裾幅 約19.5cm
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落札価格8429円
783 入札履歴
終了
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