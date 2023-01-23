『[リーバイス] ジーンズ 511 TM クラシック スリム フィット [メンズ] (リンス 511/1234 【W30 / L32】)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 44分に出品され03月23日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー希望価格: ￥11，000 ジッパーフライ ／ スリム フィット レングス(股下) 32／81cm 採寸詳細は下記に記載しております。 タグの表記は、一般的に衣類の実寸ではなく、着用される方のサイズ目安が表記されております。その為デザインにより、タグ表記と実寸サイズとは異なります。
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[リーバイス] ジーンズ 510 スキニーフィット(ストレッチ入り) メンズ NIGHTSHINE W28/L32
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落札価格8429円
319 入札履歴
終了
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