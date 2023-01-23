『オーナー(OWNER) 撃投キャスティングアンダーシャツ2 M No:8937 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 43分に出品され03月20日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーナー(OWNER) 撃投キャスティングアンダーシャツ2 M No:8937 ブラック
【商品説明】
・Color: Black
・Material: Torino Cool
・Model Number: No. 8937
・Size: M
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 37.70 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8429円
925 入札履歴
終了
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