『オーナー(OWNER) 撃投キャスティングアンダーシャツ2 M No:8937 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 43分に出品され03月20日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーナー(OWNER) 撃投キャスティングアンダーシャツ2 M No:8937 ブラック



【商品説明】

・Color: Black

・Material: Torino Cool

・Model Number: No. 8937

・Size: M



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 37.70 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ オーナー(OWNER)

撃投キャスティングアンダーシャツ2

M

No:8937

ブラック