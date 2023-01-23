『トラベリスト ビジネスバッグ 3way 1気室 B4サイズ対応 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 20時 39分に出品され05月05日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[トラベリスト] ビジネスバッグ 3way 1気室 B4サイズ対応 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ43cmxマチ11cm
・ポケットの数:7(外側2/内側5)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:1030g
CMR-X07YY6T15Y
【サイズ】
高さ : 17.80 cm
横幅 : 33.40 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8429円
532 入札履歴
終了
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