『トラベリスト ビジネスバッグ 3way 1気室 B4サイズ対応 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 20時 39分に出品され05月05日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[トラベリスト] ビジネスバッグ 3way 1気室 B4サイズ対応 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ43cmxマチ11cm

・ポケットの数:7(外側2/内側5)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:1030g

CMR-X07YY6T15Y

【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 33.40 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トラベリスト

ビジネスバッグ

3way

1気室

B4サイズ対応

ブラック