P最大12倍12/8限定 (取寄) ケネスコール リアクション キッズ ガールズ ザ ラン レース (リトル キッド) The【年末の贈り物】

ブランド:Kenneth Cole Reaction Kids ケネスコール リアクション キッズ

商品名:Kenneth Cole Reaction Kids The Run Lace (Little Kid/Big Kid)

ザ ラン レース (リトル キッド/ビッグ キッド)

商品状態:新品未使用・並行輸入品

カラー:Iridescent

詳細:靴下のようなアッパーを備えた軽量デザインが特徴の Kenneth Cole Reaction Kids The Run Lace スニーカーは、スタイリッシュなきらめく外観でファッション ゲームを盛り上げます。

テキスタイルの靴下のようなアッパー。