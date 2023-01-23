『HiKOKI 日立 バンドソー 替刃 CB12 No.27 18山 ハイス 5本 0032-3023 廉価版【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 54分に出品され04月22日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロータリーバンドソー用帯のこ
0032-3023
適用モデル：CB 3612DA，CB 12VA2，CB 12FA2
CB 10SA/VA/F1/FA，CB 12SA/SA(S)/VA/VA(S)/F/F(S)/FA/FA(S)
「廉価版」普及タイプ
帯のこNO.：27
材質：ハイス
山数/インチ：18
販売単位：5本
帯のこ寸法：1130ｘ12.5ｘ0.5mm
メーカー名：工機
品番：0032-3023
品名：バンドソー CB12交換用 廉価版 No.27 18山 ハイス 5本
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落札価格8428円
23 入札履歴
終了
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