22-23 ボルコム サービス ゴアテックス ミット VOLCOM SERVICE GORE-TEX MITT スノーボード スキー グローブ 手袋 ミトン Col:BLK【2024年最新】

商品情報

【素材】

95% レザー/5% ポリウレタン

防水性/透湿性 GORE-TEX Guaranteed to Keep You Dry(ゴアテックス ドライキープ保証)

GORE-TEX +Active Technology(ゴアテックス アクティブ テクノロジー)



【スペック】

ゴアテックス防水・透湿インサート

V-Science ステイドライレザー

プレミアムレザーパーム

3オンス Primaloftインサレーション

ブラッシュド・トリコット・ライニング

エルゴノミックカーブ

インスタントオン・パワープル・カフ

スエードのノーズワイプパネル

ジッパー式リストクロージャー



【必ずご確認下さい】

※上記の計測サイズはあくまでも目安となります。

※入荷時期により仕様が多少異なる場合がございます。

※外装のダメージについては不良品扱いになりません。

※着用に問題のない誤差、製造上の個体差(若干のホツれ、縫い目の粗さ、糸始末の粗雑、簡単に取れる程度の汚れなどを含む)についても予めご了承下さい。