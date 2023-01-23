『コイル・ラウンドミラー 2セット KW-60 コベントガーデン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 43分に出品され03月19日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(cm)：W23 D11 H25 口径材質：スチール・ミラー，アンティーク調
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573166659154
商品コード
kw-60
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落札価格8428円
834 入札履歴
終了
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