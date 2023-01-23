『コイル・ラウンドミラー 2セット KW-60 コベントガーデン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 43分に出品され03月19日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 サイズ(cm)：W23 D11 H25 口径材質：スチール・ミラー，アンティーク調

































商品カテゴリ ビバ建材通販 DIY店 インテリア コベントガーデン フレーム・ミラー・時計 花、ガーデニング その他花、ガーデニング

JANコード/ISBNコード 4573166659154

商品コード kw-60

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ コイル・ラウンドミラー

2セット

KW-60

コベントガーデン