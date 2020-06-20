『Blu-ray 1-7DAY CONCERT MEET&GREET 7枚SET -2020.06.20-06.26- MONSTA X/ THE BOYZ/ ITZY/ PENTAGON/ GFRIEND/ IZONE 他Awards ブルーレイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 09時 37分に出品され03月15日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Blu-ray KCONTACT 1-7DAY CONCERT MEET&GREET 7枚SET 2020.06.20-06.26 MONSTA X/ THE BOYZ/ ITZY/ PENTAGON/ GFRIEND/ IZONE/ SF9/ TXT/ ONF/ EVERGLOW/ CRAVITY/ LOONA/ KIM JAEHWAN 他 K-POP ブルーレイ 音楽番組 Live ブルーレイ