『BD/TVアニメ/アクティヴレイド 機動強襲室第八係 ディレクターズカット版 Vol.3(Blu-ray) (Blu-ray+CD)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 12時 26分に出品され04月23日 12時 26分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (西田亜沙子、島崎信長、櫻井孝宏、小澤亜李、山根まさひろ、中川幸太郎)

2016年6月22日 発売



CD:1

1.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File7)

2.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File8)

3.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File9)

4.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File10)

他