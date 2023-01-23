『BD/TVアニメ/アクティヴレイド 機動強襲室第八係 ディレクターズカット版 Vol.3(Blu-ray) (Blu-ray+CD)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 12時 26分に出品され04月23日 12時 26分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TVアニメ (西田亜沙子、島崎信長、櫻井孝宏、小澤亜李、山根まさひろ、中川幸太郎)
2016年6月22日 発売
CD:1
1.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File7)
2.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File8)
3.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File9)
4.Golden Life(TVサイズ/ナレーションと効果音入り)(File10)
他
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落札価格8428円
696 入札履歴
終了
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