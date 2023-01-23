『イーストボーイ リュックサック スクールシリーズ スクエアリュックサック レディース EBA27 01 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 39分に出品され03月13日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量は30Lとタップリ! 通学、クラブ活動などに最適です。ショルダーベルト調節可荷物の量が少ない場合、マチ幅を狭く出来るアジャスターが便利。付属品でレインカバー(ブランドロゴは反射プリント)。チェストベルトで肩からのズレ防止と重さを分散し、体の負担軽減に配慮。チャームなどを付けられるようにDカンを装備。開閉:ファスナー。ポケット:中にファスナー付き1つ、ワンタッチテープ付き1つ。外にファスナー付き2つ、オープン2つ。本体中に仕切りがあり、荷物の仕分けに便利です。ショルダーベルトと背面にはクッション性のあるメッシュ素材を使用。スクエア型ながらトップに角度を付けることでスタイリッシュに仕上げました。30Lの大容量で色々なシーンで活躍するリュックサックです。

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