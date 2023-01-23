『ミレー ダッフルバッグ 翠雨/スイウ 16(SUIU) BLACK HEATHER【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 02分に出品され03月10日 13時 02分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー ダッフルバッグ 翠雨/スイウ 16(SUIU) BLACK HEATHER



【商品説明】

・タテ43.5cmxヨコ25cmxマチ14cm

・ポケットの数:4(外側4/内側0)

・留め具の種類: テープバックル

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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ダッフルバッグ

翠雨/スイウ

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