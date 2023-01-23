『ウィッグ レディース 人毛 ボブ ショート 髪型 ヘアウィッグ 女性 自然 総手植え 円形脱毛症 医療用 サイズ調整 フルウィッグ 白髪隠す 編み込み かつら【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 04時 51分に出品され03月12日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウィッグ専用ネット付き
状 態新品未使用
素 材:高品質人毛
タイプ：左分け編み（左24cm 右27cm）、右分け編み（左27cm 右24cm）、左分周針（左24cm 右27cm）、右分周針（左27cm 右24cm）
カラー：ブラック、ブラウン
適用対象：女性 レーディス 20代 30代 40代 50代 60代 中学生 高校生 大学生 俳優
着用シーン：平日だけなく、旅行写真、花火、文化祭、忘年会、パーティー、お祭り、結婚式、二次会、舞台、コスプレ、ハロウィン、飲み会などの余興でも適用。
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落札価格8428円
648 入札履歴
終了
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