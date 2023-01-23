『ストライクウィッチーズ2 1000ピース 成層圏の魔女 10-1237【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 23分に出品され04月05日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ストライクウィッチーズ2 1000ピース 成層圏の魔女 10-1237
【商品説明】
・(C)2010 第501統合戦闘航空団
・主な製造国 :日本
・対象年齢 :15歳から
・本体サイズ :50×75cm
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8428円
804 入札履歴
終了
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