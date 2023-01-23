『（まとめ） ELPA 地デジTV用片耳イヤホン ブラック 5m カナル型 ボリューム付 RE-STV05（BK） 〔×10セット〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 43分に出品され03月27日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 （まとめ） ELPA 地デジTV用片耳イヤホン ブラック 5m カナル型 ボリューム付 RE-STV05（BK） 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 やさしく快適な装着感・左右の音を片耳でクリアに聴ける！ [ RE-STV05(BK) ]