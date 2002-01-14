『ルートート キャンバス トートバッグ TALL 横山裕一 5353 トール セスナ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 38分に出品され03月24日 00時 38分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルートート キャンバス トートバッグ TALL 横山裕一 5353 トール セスナ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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