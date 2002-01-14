『ルートート キャンバス トートバッグ TALL 横山裕一 5353 トール セスナ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 38分に出品され03月24日 00時 38分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルートート キャンバス トートバッグ TALL 横山裕一 5353 トール セスナ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8428円
896 入札履歴
終了
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