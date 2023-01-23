『プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 39分に出品され03月18日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット
【商品説明】
・ポスト：0.65φ9.5mm キャッチ：シリコンキャッチ
・使用石：天然グリーンガーネット 2.5mmラウンドカット
・寸法：縦 3.0×幅 3.0mm 重量約0.4g（ペアで計測）
・素材：プラチナ900（Pt900）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8427円
763 入札履歴
終了
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