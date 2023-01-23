『プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 39分に出品され03月18日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット



【商品説明】

・ポスト：0.65φ9.5mm キャッチ：シリコンキャッチ

・使用石：天然グリーンガーネット 2.5mmラウンドカット

・寸法：縦 3.0×幅 3.0mm 重量約0.4g（ペアで計測）

・素材：プラチナ900（Pt900）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ プラチナ

2.5mm

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