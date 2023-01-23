『KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 12時 08分に出品され04月15日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック
【商品説明】
・グリップサイズ: G5(3 1/4)
・フレーム重量: 3U
・仕様: FAST FIBRE Ti GEL グラファイト
・全長: 675mm ロングサイズ
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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落札価格8427円
345 入札履歴
終了
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