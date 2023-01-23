『KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 12時 08分に出品され04月15日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック



【商品説明】

・グリップサイズ: G5(3 1/4)

・フレーム重量: 3U

・仕様: FAST FIBRE Ti GEL グラファイト

・全長: 675mm ロングサイズ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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