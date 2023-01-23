『ポケットウエイトベルト L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 01時 53分に出品され03月14日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ウインドサーフィン用品
【商品名】
ポケットウエイトベルト L
【商品説明】
・Each pocket has a large construction that can hold 4.4 lbs (2 kg)
・Heavy duty 2.0 inches (5 cm) wide pocket (stainless steel buckle included)
・L: 6 pockets (not removable)
・The bottom of the pockets on each end are equipped with plastic D-rings for convenient hanging small items such as water bells
・The inner surface has a rubber non-slip surface to prevent the be
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ポケットウエイトベルト L
¥ 8427
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落札価格8427円
721 入札履歴
終了
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