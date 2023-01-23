『リス ＲＢジョイントキャリー 3 600ｘ410グレー RB60-41-3-GY 運搬台車・平台車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 09分に出品され03月10日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー型番】RB60-41-3-GY



【JANコード】4938233511443



【ブランド】リス



【特徴】

荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。製品自重が軽く取手付のため持ち運びに大変便利です。積載板には滑り止めゴムを施しています。



【用途】

倉庫内での運搬に。



【仕様】

均等荷重(kg):120色:グレー長さ(mm):600幅(mm):410高さ(mm):104キャスター径(mm):65適合ストッパー:-組立目安:-



完成品自在キャスター4個平台車2.5インチ(65mm)キャスター



【材質／仕上】

荷台:ポリプロピレン（PP）キャスター金具:スチール車輪:ナイロン



【セット内容／付属品】





【注意】段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。



【原産国】日本