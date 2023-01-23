『リス ＲＢジョイントキャリー 3 600ｘ410グレー RB60-41-3-GY 運搬台車・平台車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 09分に出品され03月10日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー型番】RB60-41-3-GY
【JANコード】4938233511443
【ブランド】リス
【特徴】
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。製品自重が軽く取手付のため持ち運びに大変便利です。積載板には滑り止めゴムを施しています。
【用途】
倉庫内での運搬に。
【仕様】
均等荷重(kg):120色:グレー長さ(mm):600幅(mm):410高さ(mm):104キャスター径(mm):65適合ストッパー:-組立目安:-
完成品自在キャスター4個平台車2.5インチ(65mm)キャスター
【材質／仕上】
荷台:ポリプロピレン（PP）キャスター金具:スチール車輪:ナイロン
【セット内容／付属品】
【注意】段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
【原産国】日本
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークホワイト 直径60cm×厚さ35mm アンティーク調仕上げ WT-60WHT
¥ 8426
シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m
¥ 8426
SE 純国産 防草シート 1m × 50m 日本製 国産 雑草対策 雑草防止 除草シート 草よけシート 草除けシート 除草剤不要 1×50m
¥ 8425
ガーデンフェンス ゲート 高さ90cm 柵 扉 門扉 庭 園芸 アイアン ブラック フェンス単品
¥ 8425
(運賃見積り)(直送品)Dio つるもの園芸ネット 10cm角目 1.8m×30m(W) 301121
¥ 8425
安全・サイン８ 土のう作製用具 土のうつくーる 一般土のう用 一人で土のう作製
¥ 8425
鋼典 刈込鋏 安来鋼付ステンレス 白樫柄入
¥ 8425
ガーデンガーデン グリーンカーテンやローズフェンスに アイアンウォールフェンス 1枚 高さ221cm×幅80cm IGC-SQ
¥ 8425
ガーデニング | (まとめ) TRUSCO 刈払機用チップソー 一般草刈り用 Φ230×25.4×36P TKHG230N 1枚 (×3)
¥ 8425
ガーデニング | (まとめ) TRUSCO 刈払機用チップソー 一般草刈り用 Φ255×25.4×40P TKHG255N 1枚 (×3)
¥ 8425
京セラインダストリアルツールズ リョービ バリカンブレード 160mm B-6730907 1個
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH28.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9743 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH27.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9735 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH27.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9727 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9719 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9701 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9697 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9689 ポイント5倍
¥ 8425
落札価格8427円
664 入札履歴
終了
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