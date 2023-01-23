『CASA セレクトケージ Bird35【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 18時 37分に出品され04月20日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASA セレクトケージ Bird35



【商品説明】

・防止



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 39.50 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 4.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。