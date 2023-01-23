『CASA セレクトケージ Bird35【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 18時 37分に出品され04月20日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASA セレクトケージ Bird35
【商品説明】
・防止
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 39.50 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 4.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8427円
375 入札履歴
終了
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