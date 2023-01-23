『シェニール織 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 ケース カバー ポーチ カード20枚収納 バラ ラグジュアリー 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 14時 53分に出品され05月12日 14時 53分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シェニール織 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 ケース カバー ポーチ カード20枚収納 バラ ラグジュアリー 日本製
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 13.30 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8427円
578 入札履歴
終了
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