『Xverycan キャットタワー 多頭飼い 猫タワー 多機能 据え置き 猫ハウス/クッション/麻紐爪とぎポール/おもちゃ付 大型猫/子猫/中【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 08時 01分に出品され04月04日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

Xverycan キャットタワー 多頭飼い 猫タワー 多機能 据え置き 猫ハウス/クッション/麻紐爪とぎポール/おもちゃ付 大型猫/子猫/中



【商品説明】

・??【3段・広いスペース・好きなように遊べる】キャットツリーは複数の子猫が遊べるように多層スペースを設計されています。屋内と屋外を問わず設置でき、ペットが登ったり探検したりするためのより多くのスペースを提供します。ネコちゃんは地面で遊ぶだけでなく、高く登って楽しむこともできます。多頭飼いも喧嘩なく、自分の好きなスペースを選べます！

・??【5in1・多機能・猫ちゃんの遊び場】多機能のキャットタワーは猫ちゃんの豪華な遊び場として大活躍！1つお部屋と2つふかふかのベッドを完備した豪華な猫タワーは、猫ちゃ



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。