『額縁 フレーム デッサン額縁 8156/シルバー 前面UVカットアクリル仕様 三三サイズ(606×455mm)【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 14時 47分に出品され03月07日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
額縁 フレーム インテリア おしゃれ 写真 版画 ポスター アート
〔仮縁油絵額〕展示会仮縁・キャンバス額・簡単油絵額 木製仮縁M12（606×410mm）サイズ ダークブラウン
¥ 8407
〔木製額〕色あせを防ぐUVカットアクリル デッサン額 大全紙サイズ（727×545mm）ブラック 壁掛けひも付き 化粧箱入り
¥ 8407
額縁 油彩 油絵用額縁の枠と泥足とケース（仮縁仕上げ） シオン サイズF12号 S10号
¥ 8407
コレクト 調印・証書ホルダー 細布 A3判用 F-133
¥ 8393
デッサン用額縁 木製フレーム フォークストン アクリル付 大全紙サイズ
¥ 8385
一般額(デッサン額) MH-510J アクリル付「3群」 /額縁内寸法:421×595(A2)
¥ 8378
一般額(デッサン額) MH-E42J アクリル付「3群」 /額縁内寸法:421×595(A2)
¥ 8378
一般額(デッサン額) MH-E12J アクリル付「3群」/額縁内寸法:350×700(3570)
¥ 8378
油絵額縁 681 P6号（410×273mm）ホワイト 前面UVカットアクリル仕様 【dras-26】 油彩額
¥ 8374
一般額(デッサン額) エトルタ アクリル付 /額縁内寸法:450×900(4590)
¥ 8373
一般額(デッサン額) APS-01 アクリル付 /額縁内寸法:509×660(小全紙)
¥ 8373
〔日本画額〕木製フレーム 和額 色紙額 色紙Fサイズ 木製日本画額F8サイズ（455×380mm）ウグイス(同梱・代引不可)
¥ 8372
仮縁／セットアップフレーム 〔F12 ブラック〕 紐 吊金具 止め金具付き 木製 〔油絵額縁〕(代引不可)
¥ 8372
モダンパネル 千草70 UVカット強化型アクリル付 /310×435(六七)用/額内寸:312×437 壁面フック付
¥ 8370
モダンパネル 砂岩70 UVカット強化型アクリル付 /額内寸:348×424(四ツ切) 壁面フック付
¥ 8370
モダンパネル 砂岩70 UVカット強化型アクリル付 /318×439(大賞)用/額内寸:320×441 壁面フック付
¥ 8370
モダンパネル 砂岩70 UVカット強化型アクリル付 /310×435(六七)用/額内寸:312×437 壁面フック付
¥ 8370
モダンパネル バンブー70 UVカット強化型アクリル付 /400×400(40角)用/額内寸:402×402 壁面フック付
¥ 8370
落札価格8426円
944 入札履歴
終了
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