『JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 18時 21分に出品され04月01日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン
【商品説明】
・【サイズ】Mサイズ：縦 約38.5cm、横 約28.5cm、厚さ 約13.0cm. Lサイズ：縦 約44.0cm、横 約32.0cm、厚さ 約13.1cm.
・【デザイン】3WAY リュック ビジネスバッグ ショルダー PCバッグ。通常はハンドバッグとして使用できます。 ストラップを固定した後、メッセンジャーバッグとしても使用できます。 バックジッパーが開き、3つのショルダーストラップが固定されてバックパックになりますよ。
・【大容量】携帯電話、財布、電子製品などの小物ために、十分なスペースがあります。L サイズは18インチコンピューターを置くことができます。 複数のポケットは多くのものを保管する
【サイズ】
高さ : 7.33 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 42.72 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8426円
764 入札履歴
終了
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