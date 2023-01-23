『キャリーカート 階段 折りたたみ 軽量 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロープ付き アルミニウム合金 耐荷重75kg アウトドア 段差【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 56分に出品され03月27日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャリーカート 階段 折りたたみ 軽量 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロープ付き アルミニウム合金 耐荷重75kg アウトドア 段差・階段・カーブ・斜面でこぼこ道にも対応 (10つの車輪、ゴム輪)…
【商品説明】
・【5秒で収納可+省スペース】 軽量でコンパクトな折りたたみ式のキャリーカートの為、持ち運べて便利&収納にも困らない。操作簡単・5秒で折畳み収納可能。軽量で女性の方でも重たい荷物をラクラク引っ張れます。 折りたたみ時：39×60×15cm 使用時：28×39×67（86、106）CM
・【タイヤ改良版にてさらに使いやすくなりました！】 アウトドア用にデザインされたキャリーカートは、折りたたみができて凹凸のある道でもスムーズに進むようデザインされています。 材質や加工仕上げが良い、非常に頑
CMR-X09H2VS45M
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 39.50 cm
奥行 : 62.50 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8426円
255 入札履歴
終了
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