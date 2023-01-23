『ミューバナディス 2L×12本【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 30分に出品され03月04日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミューバナディス 2L×12本
【商品説明】
・内容量 2000ml（PETボトル）×12本
・原材料名 水(軟水)
・原産国名 日本国
・品名 ミューバナディス（MU VANADIS）
・採水地 山梨県富士吉田市
【サイズ】
高さ : 34.40 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 26.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8426円
359 入札履歴
終了
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