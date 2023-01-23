『国内正規品 MOZA スマホ用ジンバル Mini-MX 折りたたみ式 軽量・コンパクト 24時間連続使用可能 三脚付属 MSG02 国内サポ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 17分に出品され03月23日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品 MOZA スマホ用ジンバル Mini-MX 折りたたみ式 軽量・コンパクト 24時間連続使用可能 三脚付属 MSG02 国内サポ



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。