『デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKRD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 14時 28分に出品され05月10日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「DESCENTE(デサント)」より引用"
【商品名】
デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKRD
【商品説明】
・タテ56.5cmxヨコ31cmxマチ21.5cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:680g
【サイズ】
高さ : 7.79 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 53.20 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
VASTMOONFUL リュック ビジネス リュック メンズ バックパック 大容量 防水 2WAY USB 充電ポート TSA 盗難防止 1
¥ 8425
スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST 3WAY ショルダーバッグ ブラック SW-MD01-007-BK
¥ 8425
スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST 3WAY ショルダーバッグ ブラック SW-MD01-007-BK
¥ 8425
本革 牛革 リュック リュックサック レディース バックパック デイパック レザーバッグ ショルダーバッグ 通勤 通学 おしゃれ 牛革
¥ 8424
モズ ラウンドリュック 軽量 リフレクター付き バックパック リュック レディース メンズ 男女兼用 大容量 ZZEI-05 トリコロール
¥ 8424
イシュタル リュック ロジック A4収納 メンズ ブラック
¥ 8424
リュックサック リュック デイパック カジュアルバッグ タブレット対応 ビジネス 旅行 お出かけ 自転車 通勤 機能性 バッグ (クロ)
¥ 8424
[ケルティ] リュック 2592259 ウィークエンドパックHD B4サイズ収納可 グレー
¥ 8424
クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック NAVY BLUE TONAL (旧モデル) 22L 撥水 ブルー
¥ 8424
マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)
¥ 8424
職人手作りヌメ革 メンズバッグ ショルダーバッグ メッセンジャーバック 斜めがけ 肩掛け レザー ビジネスバッグ おしゃれ 大容量 3色 通勤 LLB-0046
¥ 8424
アウトドアプロダクツ リュック エキスパンダブル 大容量 A4収納 PC収納 拡張可能 27L ネイビー
¥ 8424
アヴィレックス トートバッグ ショルダーバッグ 2WAY ラルガ AX2032 キャメル
¥ 8424
カンゴール リュックサック デイパック スクエア B4 30L メンズ レディース 250-1271 (ラベンダー)
¥ 8424
ユニバーサルオーバーオール リュック 30L A4 大容量 UVO-092 バックパック リュックサック 通学 通勤 ダークベージュ
¥ 8424
イーストボーイ エマシリーズ リュックサック34L レディース EBA62 69 トリコ
¥ 8424
R-up Goldfish Kiss project］アートポケットリュック XLサイズ 大容量 約28L アート BEAUTIFUL TH
¥ 8424
KANGOL(カンゴール) サイドベルト BIGポケット リュック バックパック オフ KGSA-BG0197 (ベージュ)
¥ 8424
落札価格8425円
316 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！