『SPALDING(スポルディング) バスケットボール バッグ ハーフデイ コマンダー ブラック 50-015BK バスケ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 20時 33分に出品され05月11日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPALDING(スポルディング) バスケットボール バッグ ハーフデイ コマンダー ブラック 50-015BK バスケ バスケット



商品コード：16058828073

型番：50-015BK

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック



素材:ポリエステル

サイズ:W27×H49×D26cm

容量:35L

カラー:ブラック、サンドカーキ

部門名: ユニセックス・ユース