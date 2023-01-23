『盆栽 盆栽妙 コトネアスター 50218A1145【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 19時 45分に出品され03月03日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カテゴリー】

盆栽



【商品名】

盆栽妙 コトネアスター 50218A1145



【ブランド】

盆栽妙



【商品説明】

・樹高24mm×幅14mm

・鉢幅11mm×高さ6.5mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。