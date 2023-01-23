『盆栽 盆栽妙 コトネアスター 50218A1145【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 19時 45分に出品され03月03日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カテゴリー】
盆栽
【商品名】
盆栽妙 コトネアスター 50218A1145
【ブランド】
盆栽妙
【商品説明】
・樹高24mm×幅14mm
・鉢幅11mm×高さ6.5mm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8425円
557 入札履歴
終了
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