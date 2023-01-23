『安全・サイン８ 土のう作製用具 土のうつくーる 一般土のう用 一人で土のう作製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 53分に出品され03月14日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

安全・サイン８ 土のう作製用具 土のうつくーる 一般土のう用 一人で土のう作製



【商品説明】

・土のう作製用具 土のうつくーる

・外寸：460×460×460mm(内寸：240角×4部屋）

・折りたたみ時：920W×460H

・本体：ポリエチレン製/側面 塩化ビニール



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。