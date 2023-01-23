『安全・サイン８ 土のう作製用具 土のうつくーる 一般土のう用 一人で土のう作製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 53分に出品され03月14日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
安全・サイン８ 土のう作製用具 土のうつくーる 一般土のう用 一人で土のう作製
【商品説明】
・土のう作製用具 土のうつくーる
・外寸：460×460×460mm(内寸：240角×4部屋）
・折りたたみ時：920W×460H
・本体：ポリエチレン製/側面 塩化ビニール
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9719 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9701 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9697 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9689 ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH24.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9671 ポイント5倍
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落札価格8425円
512 入札履歴
終了
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