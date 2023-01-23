『ホリスティックレセピー EC-12 チキン 11kg ［パーパス］【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 33分に出品され03月15日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パーパス ホリスティックレセピー EC-12 チキン 11kg



アカシア食物繊維配合



商品の特長

乳酸菌は毎日の摂取と量が重要です。

フード100ｇあたり、乳酸菌1250億個配合。(チキンベース)