『ニチドウ ミラクルコート 香水入りクリームリンス 3L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 18時 03分に出品され03月11日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニチドウ ミラクルコート 香水入りクリームリンス 3L



【商品説明】

・内容量:3000ml

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。