『ニチドウ ミラクルコート 香水入りクリームリンス 3L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 18時 03分に出品され03月11日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニチドウ ミラクルコート 香水入りクリームリンス 3L
【商品説明】
・内容量:3000ml
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8425円
796 入札履歴
終了
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