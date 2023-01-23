『イシュタル リュック ノックス メンズ NV【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 14時 29分に出品され04月19日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[イシュタル] リュック ノックス メンズ NV
【商品説明】
・ストラップの種類: 無
・タテ47cmxヨコ30cmxマチ14cm
・ポケットの数:9(外側4/内側5)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ポリエステル
・重量:840g
CMR-X09SNWHQ24
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 41.29 cm
奥行 : 50.70 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8425円
405 入札履歴
終了
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