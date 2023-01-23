『イシュタル リュック ノックス メンズ NV【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 14時 29分に出品され04月19日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[イシュタル] リュック ノックス メンズ NV



【商品説明】

・ストラップの種類: 無

・タテ47cmxヨコ30cmxマチ14cm

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ポリエステル

・重量:840g

CMR-X09SNWHQ24

【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 41.29 cm

奥行 : 50.70 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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NV