『Gravity r-PET Sport Bag【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 22時 03分に出品され04月10日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「私たちは地球をもっと大切にしなければならない」という信念を持つアレクサンダー・ズベレフとの共同で開発したGRAVITY R-PET SPORT BAGは、HEAD初のリサイクルペットボトルを原材料としたエコに配慮したテニスバッグです。GRAVITY R-PET DUFFLE BAGよりひと回り小さく、脱着が容易なマジックテープを使い自由に設定できる間仕切りがついて、カスタマイズが簡単。最高6本のラケットが入り、内蔵のシューズコンパートメント、持ち物を全部整理できるたくさんの小物用内ポケットと外ポケット、そして調節可能なバックパックストラップを備える、機能性に優れたバッグです。
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フォルクル ダッフルバッグ プラッド (格子) 柄 テニスバッグ V79305-ブラック×グレー 並行輸入品
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バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×
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バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)
¥ 8381
落札価格8425円
800 入札履歴
終了
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