Gravity r-PET Sport Bag【お歳暮】

商品情報

「私たちは地球をもっと大切にしなければならない」という信念を持つアレクサンダー・ズベレフとの共同で開発したGRAVITY R-PET SPORT BAGは、HEAD初のリサイクルペットボトルを原材料としたエコに配慮したテニスバッグです。GRAVITY R-PET DUFFLE BAGよりひと回り小さく、脱着が容易なマジックテープを使い自由に設定できる間仕切りがついて、カスタマイズが簡単。最高6本のラケットが入り、内蔵のシューズコンパートメント、持ち物を全部整理できるたくさんの小物用内ポケットと外ポケット、そして調節可能なバックパックストラップを備える、機能性に優れたバッグです。