『クリエイチャー デッキパッド リライアンス デュアル 3ピース ブラック GRIIID22BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 44分に出品され03月19日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリエイチャー デッキパッド リライアンス デュアル 3ピース ブラック GRIIID22BK



【商品説明】

・アーチ：2フラット

・テールの高さ：8mm

・トラクションパターン：スクエアロックII

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ310×幅320mm



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 46.79 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。