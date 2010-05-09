『ウイッグ 自然な人毛100%フルウィッグ 医療用ウィッグ 医療用帽子 ウィッグにみえる帽子 ミディアムショート ウイッグ帽子 レディース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 36分に出品され03月10日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】100%人毛ウィッグ、専用ネット（無料付き）
【商品特徴】
人毛感覚の自然な髪質、超軽量、長時間被っても疲れないフルウィッグです。100%人毛を使用しますから、光沢、手触り、質感が超リアルで自然に仕上げます。
抗菌ネットを使用しますから通気性抜群で、フロントモノスキンネットで驚きの軽さと爽やかな通気性です。
サイズ
S:頭周囲：52?55cm
M:頭周囲：56?58mm
L:頭周囲：59?63mm
こんな髪のお悩みをサポート
多発性円形脱毛症 牽引性脱毛症 粃糠性脱毛症（ひこうせいだつもうしょう） 瘢痕性脱毛症（はんこんせいだつもうしょう） 症候性脱毛症（しょうこうせいだつもうしょう） 多毛症 男性型脱毛症（AGA）（エージーエー） 抜毛症（トリコチロマニア） 抜毛癖（トリコチロマニー）ばつもうへき 無毛症 乏毛症 埋没毛 毛髪抜去症 若年性若ハゲ 食毛症 抜け毛 自己免疫疾患 毛髪奇形（ネザートン症候群／捻転毛／連珠毛れんじゅもう） 壮年性脱毛症 びまん性脱毛症 加齢やストレスによる薄毛 生理不順や自律神経の乱れによる抜け毛 更年
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落札価格8425円
783 入札履歴
終了
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