ウイッグ 自然な人毛100%フルウィッグ 医療用ウィッグ 医療用帽子 ウィッグにみえる帽子 ミディアムショート ウイッグ帽子 レディース【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品内容】100%人毛ウィッグ、専用ネット（無料付き）





【商品特徴】

人毛感覚の自然な髪質、超軽量、長時間被っても疲れないフルウィッグです。100%人毛を使用しますから、光沢、手触り、質感が超リアルで自然に仕上げます。

抗菌ネットを使用しますから通気性抜群で、フロントモノスキンネットで驚きの軽さと爽やかな通気性です。





サイズ

S:頭周囲：52?55cm

M:頭周囲：56?58mm

L:頭周囲：59?63mm



こんな髪のお悩みをサポート

多発性円形脱毛症 牽引性脱毛症 粃糠性脱毛症（ひこうせいだつもうしょう） 瘢痕性脱毛症（はんこんせいだつもうしょう） 症候性脱毛症（しょうこうせいだつもうしょう） 多毛症 男性型脱毛症（AGA）（エージーエー） 抜毛症（トリコチロマニア） 抜毛癖（トリコチロマニー）ばつもうへき 無毛症 乏毛症 埋没毛 毛髪抜去症 若年性若ハゲ 食毛症 抜け毛 自己免疫疾患 毛髪奇形（ネザートン症候群／捻転毛／連珠毛れんじゅもう） 壮年性脱毛症 びまん性脱毛症 加齢やストレスによる薄毛 生理不順や自律神経の乱れによる抜け毛 更年