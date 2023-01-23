『あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9701 ポイント5倍【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 05時 40分に出品され04月22日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【特長】 破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。 つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。 特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9697 ポイント5倍
¥ 8425
あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH25.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9689 ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH24.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9671 ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH24.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9662 ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH23.5］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9654 ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［VQ4SVBR0150］ VQエンドミル 663-9135【キャンセル不可】ポイント5倍
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落札価格8425円
487 入札履歴
終了
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