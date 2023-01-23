『あすつく対応 「直送」 ミドリ安全（ミドリ安全） ［SCR1200FCAPHH26.0］ トウガード付 先芯入りクリーン静電 405-9701 ポイント5倍【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 05時 40分に出品され04月22日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ご購入前に必ずご確認ください

ＰＣ ⇒ 商品ページ下部の【商品説明】の内容

スマホ⇒「すべて見る」をタップし【商品説明】の内容





※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【特長】 破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。 つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。 特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。