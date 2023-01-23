『あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［VQ4SVBR0150］ VQエンドミル 663-9135【キャンセル不可】ポイント5倍【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 06時 52分に出品され04月10日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ご購入前に必ずご確認ください

ＰＣ ⇒ 商品ページ下部の【商品説明】の内容

スマホ⇒「すべて見る」をタップし【商品説明】の内容





※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【仕様２】 VQエンドミル 【原産国】 日本