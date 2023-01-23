『あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［VQ4SVBR0150］ VQエンドミル 663-9135【キャンセル不可】ポイント5倍【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 06時 52分に出品され04月10日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【仕様２】 VQエンドミル 【原産国】 日本
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落札価格8425円
94 入札履歴
終了
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