『[urecity] レザートランク ダイヤルロック式 トランクケース おしゃれ 超軽量 かわいい レトロな革のミニトランク 利用できる3つのサイズ (マスタードイエロー，【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 14時 37分に出品され03月21日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：マスタードイエロー
サイズ：16"
素材: 合皮 * PP
外寸: 12": 33 x 23 x 13 cm; 16": 39.5 x 29 x 15 cm; 20": 49 x 33 x 21 cm
ダメージを受けやすい箇所の角あて補強、手作り
ショルダーストラップが含まれています；軽量で雨に強い合成皮革
3桁ダイヤルロック、マグネットタイプなので、開閉もラクラクです
ファッション/バッグ・スーツケース/スーツケース・トラベルバッグ/スーツケース
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落札価格8425円
669 入札履歴
終了
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