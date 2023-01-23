『[urecity] レザートランク ダイヤルロック式 トランクケース おしゃれ 超軽量 かわいい レトロな革のミニトランク 利用できる3つのサイズ (マスタードイエロー，【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 14時 37分に出品され03月21日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：マスタードイエロー

サイズ：16"

素材: 合皮 * PP

外寸: 12": 33 x 23 x 13 cm; 16": 39.5 x 29 x 15 cm; 20": 49 x 33 x 21 cm

ダメージを受けやすい箇所の角あて補強、手作り

ショルダーストラップが含まれています；軽量で雨に強い合成皮革

3桁ダイヤルロック、マグネットタイプなので、開閉もラクラクです

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