『スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST 3WAY ショルダーバッグ ブラック SW-MD01-007-BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 35分に出品され03月27日 13時 35分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST 3WAY ショルダーバッグ ブラック SW-MD01-007-BK
【商品説明】
・カラー：ブラック、サイズ：幅 42cm、高さ 28cm、マチ 13cm、組成：本体 ポリエステル
・ストラップの種類: ショルダー
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル，プラスチック
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8425円
44 入札履歴
終了
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