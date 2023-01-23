『Geekworm ラズベリーパイ4 NASPi 2.5 インチ SATA HDD/SSD NAS ストレージ キット（アルミケース+拡張ボー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 11分に出品され03月21日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geekworm ラズベリーパイ4 NASPi 2.5 インチ SATA HDD/SSD NAS ストレージ キット（アルミケース+拡張ボー
【商品説明】
・【Geekworm NASPi V2.0 】：Raspberry Pi 4と2.5 インチ SATA HDD/SSD のためにネットワーク接続ストレージ (NAS) 或いはWebサーバーを構築し、簡単かつ便利な方法でホーム メディア センターを作成します。
・【NASPi V2.0 構成 】：X823 ストレージ ボード、X-C1 V2.0 ボード、放熱システム (金属ブラケット付きの4010 PWM ファン) から構成されて、Pi4 + 2.5 インチ HDD/SSDと組み合わせてから金属ケースに入れてNASPi V2.0 になります。
・【WiFi干渉問題】：こちらのテストによると、2.4G
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8425円
231 入札履歴
終了
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