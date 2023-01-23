『1stシングル - The Romeo(韓国盤)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 41分に出品され03月11日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）1stシングル - The Romeo(韓国盤)
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商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しております。中古商品の為、外観の傷や汚れ、また元箱や付属品、特典の有無など掲載内容と異なる場合がございます。
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注意点の例：電話機の場合、一部付属品が欠品している場合がございます。特に子機がない場合もございます。
書籍の場合ーー経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。雑誌の付録等はない場合がございます。
DVDの場合ーーレンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなることや使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
※一部商品にて外装に損傷がある場合がございます。商品本体には問題ありませんのでご了承願います。
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落札価格8425円
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終了
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