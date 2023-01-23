『マーサースチュワート エンボスヒートツール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 32分に出品され03月05日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マーサースチュワート エンボスヒートツール



【商品説明】

・エンボシングスタンプパッド

・エンボシングパウダー

・エンボシングペン/スタンプ用インクパッド



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 14.99 cm

奥行 : 30.73 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。