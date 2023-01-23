『マーサースチュワート エンボスヒートツール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 32分に出品され03月05日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マーサースチュワート エンボスヒートツール
【商品説明】
・エンボシングスタンプパッド
・エンボシングパウダー
・エンボシングペン/スタンプ用インクパッド
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 14.99 cm
奥行 : 30.73 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8424円
922 入札履歴
終了
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