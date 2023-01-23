『MINI純正 ダッフル・バッグ（セージ）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 11時 41分に出品され04月21日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ダブル・ジッパー付きダッフル・バッグ
・セージの撥水加工済みジッパーとMINI ロゴ入りオリジナル・ジッパー・プル
・全面にグラフィックのラバー・プリント
・フロントのオープン・ポケットにMINI ワードマーク・サークルのラバー・プリント
・外側：オープン・ポケット4個
・内側：ジッパー・ポケット1個、オープン・ポケット1個（2分割）
・内部にストラップ付きのカラビナ
・柔らかいセージのライニング
・長さ調節／脱着可能なショルダー・ストラップ（MINIロゴ入りオリジナル・バックル付き）
素材：コットン100% キャンバス地‐撥水ワックス加工仕上げ、ライニング−ポリエステル100%
重量：約830g
原産国：フィリピン
サイズ ：45×27×27cm
カラー ：マルチカラープリントのセージ
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落札価格8424円
614 入札履歴
終了
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